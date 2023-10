DANS LA PEAU DE THOMAS PESQUET Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 20 juillet 2019, Lille.

Réalité Virtuelle – Halle A

Vivez le décollage de la capsule Soyouz jusqu’à son arrivée dans l’ISS, grâce aux toutes premières images jamais tournées dans l’espace en réalité virtuelle 360°, tout ça à la Gare Saint Sauveur avec un casque de réalité virtuelle.

https://www.youtube.com/watch?v=itBhTme_-ss

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-20T15:00:00+02:00 – 2019-07-20T19:00:00+02:00

2019-07-21T15:00:00+02:00 – 2019-07-21T19:00:00+02:00