Cet évènement est passé Les Impromptus Photographiques Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les Impromptus Photographiques Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 20 juillet 2019, Lille. Les Impromptus Photographiques Samedi 20 juillet 2019, 12h00 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit Contre-pied de l’ultra modernité des prises de vue numériques, l’Afghan Box conçue par Julien Pitinome est une boîte en bois étanche à la lumière qui combine appareil photo et chambre noire. Traditionnellement utilisée par des photographes de rue qui produisent des photos d’identité pour leurs clients, l’Institut installe l’Afghan Box dans des lieux insolites et provoque ainsi la rencontre avec la photographie. L’Afghan Box est une co-production de l’Institut pour la photographie, La Condition Publique, et le Collectif Œil. Les Impromptus sont organisés en partenariat avec la Cité des Electriciens à Bruay-la-Buissière, le Familistère de Guise, le festival Hortillonnages à Amiens, le festival PILE AU RDV et La Condition Publique à Roubaix, la Gare Saint Sauveur, lille3000 et le Palais des Beaux-Arts à Lille. Ce seront autant d’occasion de vous présenter le projet de l’Institut pour la photographie, sa programmation à venir et vous inviter à participer à notre consultation publique autour du projet de l’Institut. Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-20T12:00:00+02:00 – 2019-07-20T19:00:00+02:00

2019-07-20T12:00:00+02:00 – 2019-07-20T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur - Lille Adresse 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur - Lille Lille latitude longitude 50.627033;3.069735

Gare Saint Sauveur - Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/