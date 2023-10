Cet évènement est passé Kind of Ply Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Kind of Ply Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 19 juillet 2019, Lille. Kind of Ply Vendredi 19 juillet 2019, 20h00 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre Du Pink Floyd de Syd barrett (Astronomy domine, Interstellar Overdrive) à Kevin Ayers (Shooting at the moon, Bananamoon, Gemini child) en passant par Soft Machine. Voyage cosmique garanti Philippe Lenglet : guitare électrique, chant Falter Bramnk : claviers, chœurs David Bausseron : guitare électrique Antoine Rousseau : basse Peter Orins : batterie Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-19T20:00:00+02:00 – 2019-07-20T00:00:00+02:00

2019-07-19T20:00:00+02:00 – 2019-07-20T00:00:00+02:00 © DR Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur - Lille Adresse 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur - Lille Lille latitude longitude 50.627033;3.069735

Gare Saint Sauveur - Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/