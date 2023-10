Cet évènement est passé Weekend Affair // Les DJ sets du Cours St-So Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Weekend Affair // Les DJ sets du Cours St-So Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 12 juillet 2019, Lille. Weekend Affair // Les DJ sets du Cours St-So Vendredi 12 juillet 2019, 18h00 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre Les DJ sets du Cours St-So c’est tous les vendredi de l’été, c’est gratuit, sympa et dansant : parfait après le boulot et pour bien lancer son weekend ! // Weekend Affair (DJ set) Grooves tropicaux, lunettes de soleil et palmiers synth-pop. A écouter : youtu.be/I9p5uBi-SG8 // Gratuit 18h-20h LE COURS ST-SO Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/events/2306859392913312/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-12T18:00:00+02:00 – 2019-07-12T20:00:00+02:00

2019-07-12T18:00:00+02:00 – 2019-07-12T20:00:00+02:00 Weekend Affair Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur - Lille Adresse 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur - Lille Lille latitude longitude 50.627033;3.069735

Gare Saint Sauveur - Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/