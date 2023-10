SNAP MY DRAG : Braquage // House of Jambon Beurre Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 6 juillet 2019, Lille.

SNAP MY DRAG : Braquage // House of Jambon Beurre Samedi 6 juillet 2019, 20h00 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée Gratuite

La House of Jambon Beurre, votre collectif drag lillois 2.0 s’invite au Bistrot St So pour la première édition des soirées SNAP MY DRAG sur le thème Braquage.

Svetlana et Crystal Chardonnay prennent le contrôle pour un drag show inédit, le plus gros événement drag jamais organisé dans la métropole lilloise!

Pour vous en mettre plein la vue elles n’ont pas fait les choses à moitié. Elles ont décidé de faire appel à 3 complices de choix: Stargirl, la Méandre et Bobby Grant qui ne sont pas venus pour jouer.

Cette soirée est aussi l’occasion de célébrer les 1 an du collectif House of Jambon Beurre, souffler notre première bougie et clôturer cette saison rocambolesque .

Après le show, la soirée continue ! ADA se mettra derrière les platines pour clôturer cette soirée en beauté par un DJ set techno qui va en faire bouger plus d’un!

Venez-vous amuser, danser et vous libérer, comme vous êtes ou bien lookés ! No problems, IT’S JUST DRAG !

Rendez-vous donc le samedi 6 juillet pour tout braquer !

*********************************

THIS NIGHT IS FOR :

All genders

All religions

All sexual orientations

All body types

All skin color

All styles

EVERYBODY

*********************************

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-06T20:00:00+02:00 – 2019-07-07T00:00:00+02:00

