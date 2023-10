Soirée Comala Tropical Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 29 juin 2019, Lille.

Soirée Comala Tropical Samedi 29 juin 2019, 20h00 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre et gratuite

Comala pour les lillois c’est une webradio. Comala pour les mexicains, c’est une charmante ville de la région Colima à 50 km de l’océan pacifique. Climat tropical et des palmeraies à perte de vue au pied de deux volcans.

PALO SANTO DISCOS (PAYS-BAS)

Fin collectionneur de sonorités tropicales, Palo Santo parcourt le monde et traverse les océans à la recherche de disques aussi improbables qu’excitants. Il revient tout juste d’un long voyage au Mexique, le sac rempli de disques qu’il s’empressera de nous partager derrière les platines. Ses DJ sets slaloment autour de l’équateur et ne manqueront pas de vous faire voyager de découvertes en découvertes.

SUPAGROOVALISTIC (LILLE)

Depuis une dizaine d’années, SupaGroovalistic a la particularité de faire un piez de nez aux étiquettes musicales à travers ses diverses activités. Plutôt que de dérouler leurs influences jazz, saoul, funk, afro, brazil, house… ils distillent ce qu’ils nomment le « Global groove » pour des DJ sets naviguant entre les époques.

VIDEOMIT (LILLE)

Tim Moreau aka Videomit est un vidéaste et vj lillois, passionné de musiques en tout genre. Ses créations jouent allègrement avec les esthétiques « eighties » en s’inspirant des vidéosclips et de VHS qu’il chine de gauche à droite. Pour l’occasion, il travaillera sur un set spécial Mexique entre tradition et modernité.

ÉMISSION EN DIRECT SPÉCIALE MEXIQUE SUR WWW.COMALARADIO.COM AVANT LA SOIRÉE.

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-29T20:00:00+02:00 – 2019-06-29T23:00:00+02:00

