Cet évènement est passé Conférence de choses – François Gremaud et Pierre Mifsud Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Conférence de choses – François Gremaud et Pierre Mifsud Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 23 juin 2019, Lille. Conférence de choses – François Gremaud et Pierre Mifsud Dimanche 23 juin 2019, 14h00 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre sur inscription Dans Conférence de choses, Pierre Mifsud est une encyclopédie vivante, un conteur captivant, un conférencier plein d’esprit, mais aussi une statue grecque, le Loup, un crocodile, Apollon, et bien d’autres choses encore. Quand François Gremaud, auteur et metteur en scène, dit de lui qu’il serait capable de nous fasciner en lisant le bottin, ce n’est pas une hyperbole. Retrouvez l’intégrale de 5 épisodes du spectacle au cinéma de la Gare Saint Sauveur, ce dimanche de 14h à 19h. Entrée gratuite sur réservation : je prends ma place Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc [{« type »: « link », « value »: « https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/francois-gremaud-et-pierre-mifsud-conference-de-choses/5 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-23T14:00:00+02:00 – 2019-06-23T19:00:00+02:00

2019-06-23T14:00:00+02:00 – 2019-06-23T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur - Lille Adresse 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur - Lille Lille latitude longitude 50.627033;3.069735

Gare Saint Sauveur - Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/