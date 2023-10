Cet évènement est passé Live · Black Bones Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Live · Black Bones Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 22 juin 2019, Lille. Live · Black Bones Samedi 22 juin 2019, 21h30 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre Black Bones : des tubes à la pelle, une furieuse envie de danser, des chorégraphies de génie et de la lumière noire – un spectacle qui embarque le public dans des délires pop kaléidoscopiques. Avec leur sens inné de la mélodie et leurs refrains multicolores, le meilleur groupe mexicain de Reims vous emmènera aux confins de Tijuana… – Ce samedi 22 juin, Latitudes Contemporaines passe à l’heure mexicaine… La soirée débutera à 20h45 par Adios !, un cinémix composé par Prieur de la Marne, suivi d’un DJ set à 22h30. – Dans le cadre du Printemps à la Gare Saint Sauveur avec lille3000. _____ Latitudes Contemporaines vous présente la 17e édition de son festival de la scène contemporaine, qui aura lieu du 5 au 28 juin 2019 dans plus d’une douzaine de lieux de la Métropole lilloise, des Hauts-de-France et à Courtrai en Belgique ! Au programme : danse, musique, théâtre, performances, projets inédits, lieux insolites et expériences uniques… Découvrez l’ensemble de la programmation du festival : http://latitudescontemporaines.com/ Billetterie : https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/ Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

