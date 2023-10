Lille Piano(s) Festival : Antoine Decrop, Récital “Somewhere out of the world” Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 16 juin 2019, Lille.

Lille Piano(s) Festival : Antoine Decrop, Récital “Somewhere out of the world” Dimanche 16 juin 2019, 15h15 Gare Saint Sauveur – Lille gratuit

Antoine Decrop est un pianiste voyageur. Composé à la suite d’un séjour à New York, Somewhere out of the world est une invitation à la découverte de la Grosse Pomme. Littéralement tombé amoureux de la ville, Antoine Decrop écrit des mélodies dynamiques et puissantes, montrant l’énergie qui se dégage de ses rues, et des thèmes libres et méditatifs témoignant du sentiment de liberté propre à New York. Un concert qui appelle à l’évasion !

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-16T15:15:00+02:00 – 2019-06-16T16:15:00+02:00

