Lille Piano(s) Festival : Be4t Slicer, Jazz électro Samedi 15 juin 2019, 21h45 Gare Saint Sauveur – Lille gratuit

Derrière le nom des BE4T SLICER se cachent quatre Lillois qui aiment ciseler le son, le hacher menu et en faire ressortir les meilleures saveurs. Si ces adeptes du sample et des beats électro usent bien sûr de leurs machines, ils font aussi la place belle aux instruments live : claviers, batterie et guitare… Récemment, ils ont été programmés à l’Aéronef en première partie de Sly & Robbie meet Nils Petter Molvaer, ou encore des Californiens de The Internet au Grand Mix. Avec Jacqueline Baghdasaryan au chant, ils présentent une fusion entre jazz, électro et hip-hop.

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-15T21:45:00+02:00 – 2019-06-16T00:00:00+02:00

