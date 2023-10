Lille Piano(s) Festival : Pol Belardi’s Force, jazz Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 14 juin 2019, Lille.

Lille Piano(s) Festival : Pol Belardi’s Force, jazz Vendredi 14 juin 2019, 20h30 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit

Après un premier album décrivant la genèse et le développement d’une planète, Pol Belardi’s Force entre dans une ère plus technologique et machiniste. Avec son énergie naturelle, le groupe propose des compositions plus minimalistes avec une grande place pour l’interaction. En alliant des harmonies recherchées mais accessibles et des mélodies plus ancrées dans le cœur que dans la tête, le quartet invite à un voyage sonore inédit.

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-14T20:30:00+02:00 – 2019-06-14T21:30:00+02:00

