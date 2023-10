Cet évènement est passé Les plantes comestibles Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les plantes comestibles Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 8 juin 2019, Lille. Les plantes comestibles Samedi 8 juin 2019, 15h00 Gare Saint Sauveur – Lille Ateliers gratuits ouverts à tous dans la limite des places disponibles (inscription sur place) LES ATELIERS DE LA FERME URBAINE Proposés par la Maison Régionale de l’Environnement POUR TOUS : Découvrez les richesses de la biodiversité locale, des astuces et savoirs sur la culture et la récolte des plantes, sur leurs vertus insoupçonnées, sur la manière de les accommoder… Le samedi de 15h À 17h. Ateliers Les plantes comestibles Par : La Maison du Jardin Apprendre à reconnaître les plantes « sauvages » comestibles. Echanges sur leurs bienfaits autour d’une dégustation. Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc [{« type »: « phone », « value »: « +33(0)3 28 52 30 00 »}, {« type »: « email », « value »: « relations.publiques@lille3000.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

