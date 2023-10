Week-end 100% Mexique Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 7 juin 2019, Lille.

Week-end 100% Mexique 7 – 9 juin 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit

VEN 07 JUIN

20H – BOOGAT Live + DJ PASS /D-LEEK / AZIZ

Boogat est un chanteur latino-américain qui se réinvente constamment avec une discographie prolifique et une démarche artistique unique. Son travail incessant dans la scène Worldbeat / Tropical Bass mondiale lui a permis de développer une carrière internationale, principalement en Amérique du Nord où tournées et participations à de prestigieux festivals se multiplient. Plusieurs de ses chansons se sont frayées un chemin jusqu’à des

superproductions Hollywoodiennes comme la télé-série Homeland et le film The Forger avec John Travolta. Neo-Reconquista est son dernier opus.

SAM 08 JUIN

15H & 18H – EL MARIACHI MEZCAL

El Mariachi MEZCAL, c’est la rencontre de musiciens décidés à faire partager leur passion pour les rythmes endiablés et nostalgiques, romantiques et machistes de la musique mexicaine si célèbre et pourtant méconnue, Les trompettes sonores, la langueur des violons, la bonhomie du guitarron et le rythme lancinant de la vihuela vous entraînent vers des contrées colorées.

20H – MAMBE & DANOCHILANGO LIVE

Véritables voyageurs sonores et ambassadeurs du son mondial, Mambe & Danochilango est un duo scandinave, composé de la Colombienne Claudia Rodriguez et du Mexicain Fernando Mora. Leur musique combine des éléments ethno – folkloriques, tribaux et traditionnels, avec des sonorités urbaines, hip-hop et électro, pour créer la musique de demain.

DJ DAFERWA

Daniel Fernando Wahl, mieux connu sous le nom de DJ Daferwa, né en 1979 en Allemagne, se familiarise rapidement avec une grande variété de musiques latinoaméricaines. Il s’intéresse au rap, au hip-hop et à la house, tout en étant attiré par la puissance du reggae, du dub et des sons britanniques. Depuis 2005, Daferwa contribue activement à la vie nocturne de Cologne. Ses sets allient hip hop mélodique, dancehall, en passant par la cumbia et le moombahton.

+ APÉRO BY : CLEM ET HUGGY ANTON

Proposé par Konkrite

DIM 09 JUIN

16H – EL MARIACHI MEZCAL

17H – LA POLVADERA

La Polvadera propose un voyage musical au Mexique et revisite la tradition musicale du Son Jarocho. Ce quatuor toulousain invite le public tant à l’écoute qu’à la danse. A travers la poésie chantée, l’amour, le désamour et la satire populaire sont racontés sur le rythme chaloupé afromexicain.

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-07T20:00:00+02:00 – 2019-06-08T00:00:00+02:00

2019-06-09T16:00:00+02:00 – 2019-06-09T21:00:00+02:00

Boogat