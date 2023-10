Kuzco, L’Empereur Mégalo Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 29 mai 2019, Lille.

Kuzco, L’Empereur Mégalo Mercredi 29 mai 2019, 14h15 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit – pour les individuels : Réservation recommandée par mail ou par tel (inscription sur place possible le jour de la séance dans la limite des places disponibles).

KUZCO, L’EMPEREUR MEGALO

De Mark Dindal – USA – 2000 – 75 min –

Projection vidéo VF

À partir de 4 ans

Kuzco est un jeune empereur inca capricieux et méprisant. Un jour, il est métamorphosé en lama par sa conseillère Yzma, une femme rusée et avide de pouvoir, servie dans ses noirs desseins par son acolyte Kronk ; Perdu à l’autre bout de son royaume, Kuzco n’a pas d’autres choix que de sympatiser avec Pacha, le chef du village où l’empereur mégalo voulait auparavant faire construire sa résidence d’été. Mais pourquoi Pacha aiderait-il cet égoïste empereur ? Kuzco devra faire preuve d’humilité et de sagesse s’il veut rompre le sort…

Séance suivie d’ateliers autour du cinéma d’animation.

Avec Cinéligues

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-29T14:15:00+02:00 – 2019-05-29T16:00:00+02:00

