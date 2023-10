Cet évènement est passé Fête de l’Environnement et des Solidarités – Dernière fête avant la fin du monde ? Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Fête de l’Environnement et des Solidarités – Dernière fête avant la fin du monde ? Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 17 mai 2019, Lille. Fête de l’Environnement et des Solidarités – Dernière fête avant la fin du monde ? 17 – 19 mai 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Gratuit À travers le monde, par centaines de milliers, des citoyens marchent et des jeunes font grève pour le climat, conscients d’un avenir qui se dérobe. Vous en étiez, ou non. Vous vous sentez concernés et avez envie d’agir. Voici POUR VOUS un week-end aussi joyeux que sérieux ! Tant pour éprouver l’urgence écologique que pour cultiver vos jardins, réels ou secrets ;-) Histoire d’échapper à un nouveau « far west ». L’entrée est libre à tous les événements : conférences, ateliers, projections, spectacles, concerts. Programme détaillé sur : http://fetedelenvironnementetdessolidarites.org Vendredi 17 mai 19h • DERNIER DÉBAT AVANT LA FIN DU MONDE 21h • CONCERT : ¿ Que Onda ? + DJ Set « Sir Keith » https://www.facebook.com/events/399647554098761/ Samedi 18 mai 14h-18h • Ateliers, rencontres d’auteurs. 15h • PROJECTION Frontera invisble + Les lieux de l’eau 17h30 • SPECTACLE « EuropeS » 19h • CONFÉRENCE GESTICULÉE « Le mensonge des trois petits cochons ». https://www.facebook.com/events/2248392958590095/ 21h • CONCERT Triorganico + DJ LK https://www.facebook.com/events/434633900441359/ Dimanche 19 mai 14h-19h • OPEN BIDOUILLE CAMP : Ateliers DIY nature, bidouille informatique, … 15h et 16h • CONTES 15h30 • PROJECTION El Impenetrable 16h30 • CHORALE« La Tribu » 17h30 • SPECTACLE « Particules » Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc [{« type »: « link », « value »: « http://www.fu00eatedelenvironnementetdessolidarites »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320521202 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-17T18:30:00+02:00 – 2019-05-18T00:00:00+02:00

2019-05-19T14:00:00+02:00 – 2019-05-19T19:00:00+02:00 MRES Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur - Lille Adresse 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur - Lille Lille latitude longitude 50.627033;3.069735

