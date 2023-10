[EXPO TERMINÉE] Môm’Art – Les enfants à l’œuvre ! Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 15 mai 2019, Lille.

[EXPO TERMINÉE] Môm’Art – Les enfants à l’œuvre ! 15 mai – 1 septembre 2019 Gare Saint Sauveur – Lille gratuit – entrée libre

Môm’art – Les enfants à l’oeuvre !

Pour la 4ème édition, les Villes de Lille, Lomme et Hellemes en partenariat avec l’Éducation Nationale, la Direction Régional des Affaires Culturelles des Hauts-de-France et lille3000 proposent l’exposition Môm’Art.

Les artistes, ce sont eux !

À quoi ressemble l’Eldorado des enfants et des jeunes ? Quels sont leurs rêves, leurs espoirs, leurs utopies ?

Tout au long de l’année scolaire, les enfants de Lille, Lomme et Hellemmes ont rencontré des artistes autour d’ateliers de pratique et de découverte. Individuellement ou en groupe, par le biais de différentes techniques – dessin, photographie, écriture, musique, sculpture, théâtre, danse – ils expriment leur vision du monde actuel et de l’avenir. Afin de valoriser les multiples productions réalisées dans les écoles, la Gare Saint Sauveur accueille l’exposition Môm’Art, dans une profusion de couleurs, d’émotions, d’images et de sons. Un voyage artistique conçu par les enfants, pour leurs camarades, leurs familles mais aussi tous les amateurs d’art !

Des ateliers, rencontres, spectacles et concerts accompagnent l’exposition, qui présente également une toute une série d’alebrijes.

https://youtu.be/tS-jrhgP0Es

Informations pratiques

Du 15 mai au 1er novembre 2019, entrée libre

Gare Saint-Sauveur, 17 boulevard Jean Baptiste Lebas, Lille

Métro : Mairie de Lille

Bus : ligne 14, arrêt Jean Baptiste Lebas

Plus d’infos : lille.fr

Horaire d’ouverture :

Mercredi > Dimanche : 12h à 19h

Pour les visites de groupes (Jeudi/ Vendredi : 9h à 19h) la réservation est obligatoire : 06 03 73 95 48 ou relations.publiques@lille3000.com

