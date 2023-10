Bal latin kids Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 12 mai 2019, Lille.

Bal latin kids Dimanche 12 mai 2019, 15h00 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre,

Présentation du bal

Ce bal pour la petite enfance revisite les comptines françaises et latino-amériainces les plus connues, telles que La Famille tortue, Le Fermier, Fait Dodo, La Souris verte, Un Elefante, la Cucaracha, Cuando el Reloj, Samba lêlé… Transformées en chansons de bal à la mode latino ! Au fil des rondes et comptines, petits et grands sont initiés à la danse dans des styles très bougeants comme le samba, la salsa, la cumbia ou encore le forro.

Les kids de tout âge vont découvrir une panoplie d’instruments traditionels assez insolites : les instruments à quatre cordes comme le cavaquinho ou le ukulélé, le berimbau ce drôle d’arc à une corde et des percussions telles que le pandeiro, la cuica, le tamburim et le timbal… sans oublier d’applaudir en rythme pour suivre la cadence.

Cet évènement festif invite petits et grands à découvrir les Ameriques de manière participative et théâtralisée, avec des paroles toutes en français, ou presque ! Et la suite, vous la connaissez, tous sur la piste !!

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-12T15:00:00+02:00 – 2019-05-12T18:30:00+02:00

Brasil Afro Funk – David Delplanque