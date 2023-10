Tournée Europavox 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 11 mai 2019, Lille.

Stand-Up Topito t’explique l’Europe !

Débats : Cette fois, je vote !

Côté Live : Σtella et Lord Esperanza !

Concerts

Σtella écrit des chansons qui alternent entre joie et tristesse avec des arrangements nus, des synthés spacieux, des voix brillantes et douces… Ses deux albums – Σtella [2015] + Works For You [2017] – l’établissent comme une des artistes les plus vendues du label Inner Ear Records et une des stars indie les plus populaires de Grèce

À seulement 21 ans, Lord Esperanza s’attache à multiplier les expériences pour affiner son propos. Bénéficiant d’un riche héritage culturel, l’artiste nous fait voyager entre tirades introspectives, révoltes altermondialistes et pointes d’égocentrisme. Il finit l’année 2018 avec la sortie du titre Le Temps des graviers (Colors Berlin). 2019 sera l’année du renouvellement avec la sortie de son 1er album.

***

***

Battle de bonnes raisons d’aller voter, débat mouvant sur la démocratie et la citoyenneté… A travers de courts temps interactifs, les soirées Europavox permettront aussi aux participants de s’approprier les enjeux européens en s’amusant.

www.cettefoisjevote.eu

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-11T19:00:00+02:00 – 2019-05-11T23:30:00+02:00

Jason Piekar