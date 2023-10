Bacs agriculture urbaine Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 4 mai 2019, Lille.

Bacs agriculture urbaine Samedi 4 mai 2019, 15h00 Gare Saint Sauveur – Lille Ateliers gratuits ouverts à tous dans la limite des places disponibles (inscription sur place)

LES ATELIERS DE LA FERME URBAINE

Proposés par la Maison Régionale de l’Environnement

POUR TOUS :

Découvrez les richesses de la biodiversité locale, des astuces et savoirs sur la culture et la récolte des plantes, sur leurs vertus insoupçonnées, sur la manière de les accommoder…

Le samedi de 15h À 17h.

Ateliers bacs agriculture urbaine

Par : Des Jardins et des Hommes

Tout le monde parle de potager, mais qu’est ce que je peux faire moi ? Je n’ai pas de jardin !

Viens on a des trucs et astuces pour toi, tu feras pousser et tu mangeras salade, fraises, choux kale et plus si affinités.

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-04T15:00:00+02:00 – 2019-05-04T17:00:00+02:00

2019-05-04T15:00:00+02:00 – 2019-05-04T17:00:00+02:00