Le Temps d’Une Lune #4 Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 3 mai 2019, Lille.

Le Temps d’Une Lune #4 3 – 5 mai 2019 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre

► LE TEMPS D’UNE LUNE #4 ◄

Correspondant à la période du Ramadan, ce festival propose de prendre part à ce temps de partage, de fête et de tolérance, car c’est aussi le sens de ce mois particulier dans le monde entier.

Pour cette nouvelle édition, ATTACAFA a choisi de vous présenter des artistes audacieux incarnant l’exil, la migration, la liberté, et interrogeant les carrefours historiques et culturels comme autant d’enrichissement et d’expériences humaines et artistiques.

Concerts, documentaires, courts-métrages, contes, ateliers créatifs…

► WEEK-END D’OUVERTURE ◄

► VENDREDI 3 MAI – CONCERT ◄

►CARTE BLANCHE A HABIB MEFTAH

Entre tradition iranienne et musiques actuelles, le son électro-folk d’ Habib Meftah est une vraie révélation et fait l’unanimité sur les pistes de danse. Un concert qui relie les musiques traditionnelles iraniennes avec les dynamiques de la scène musicale actuelle et passant par la musique électronique, au looping, à la vidéoprojection. Originaire du sud de l’Iran, Habib Meftah pratique depuis l’enfance la flûte et des percussions traditionnelles. Il multiplie les collaborations avec des artistes et formations de renom comme le Trio Joubran ou Titi Robin. C’est son projet solo qu’il nous présente aujourd’hui !

20h – OUVERTURE – DJ SET

21h – CONCERT HABIB MEFTAH

22h30 – DJ SET

(Halle A)

► SAMEDI 4 MAI – CINE-RENCONTRE ◄

►THE WOMEN SENS TOUR IN MUSLIM COUNTRY EPISODE 2 : L’INDONESIE – 52mn – PAR SARAH ZOUAK & JUSTINE DEVILLAINE et Lallab

Après le vif succès du premier épisode du Women Sense Tour au Maroc, l’association féministe Lallab annonce la sortie du deuxième volet en Indonésie, le plus important pays musulman au monde. Les réalisatrices mettent à nouveau en avant le parcours de cinq femmes inspirantes, engagées dans divers combats comme « la situation des femmes pêcheuses, des femmes migrantes, des travailleuses domestiques, des agricultrices ou encore des femmes victimes de violences conjugales », bien loin des stéréotypes et des préjugés qui minent l’image des musulmanes. Selon les réalisatrices, cet épisode reflète la réflexion de ces femmes « sur leur société, sur les violences faites aux femmes, sur la religion, le féminisme et le capitalisme ».

15H30 – SALLE DE CINÉMA

► FORTE – 31mn – PAR SALIM SAAB

Rencontre et discussion à l’issue de la projection avec le réalisateur.

Salim Saab, journaliste franco-libanais, spécialisé dans le Hip Hop vient de réaliser son deuxième documentaire, Forte, en forme d’hommage aux femmes artistes du monde arabe. Il met en lumière huit créatrices évoluant dans différents domaines, du graffiti à la danse, en passant par le tatouage et même les sports de combats. Une vision aidant lutter contre « une image populaire, occidentale et contemporaine » où « les femmes arabes sont soit soumises, discrètes et invisibles, soit complètement libérées et en conflit avec leur communauté », le réalisateur présente les femmes telles qu’il les connaît : indépendantes.

16h45 – SALLE DE CINÉMA

► SAMEDI 4 MAI – CONCERTS ◄

► BAUL MEETS SAZ – Inde / Turquie

Il y a un an, Emre Gültekin rencontre le duo indien BrahmaKhyapa, un couple remarquable de musiciens traditionnels, qui perpétue la tradition de la musique baul. Malaika Brahma (chant) et Sanjoy Khyapa (dubki, dotara) ont immédiatement mis en lumière les liens entre la musique Asik des bardes d’Anatolie et des Bauls, signifiant « les fous, musiciens itinérants du Bangladesh et d’Inde. en chantant des chants religieux, et mendiant pour assurer leur subsistance. En hindī, on les appelle bardāī, mot probablement de la même origine que notre barde. Baul Meets Saz c’est la rencontre de ces deux répertoires, à la fois musicaux et spirituels: similitudes entre les communautés auxquelles ils appartiennent, leur mode de vie nomade et les échos qu’ils ont trouvés dans leur poésie. Ainsi est née l’idée d’une création, hommage aux valeurs partagées par ces deux cultures. Ils remettent en question le sens des frontières, des voyages, de la richesse, de la sagesse et de l’amour.

17H – EN EXTÉRIEUR

► NUMEROBé & LOUP BLASTER – DJ set et VJ’s

Ces deux artistes talentieux, NUMéROBé et Loup Blaster proposeront un Dj et Vj set à l’image de leur engagement pour la cause des exilés.

20H & 22H30 (Halle A)

►MAA NGALA – Sénégal/ Vénézuela

La Gallera Social Club & Ablaye Cissoko

La rencontre de deux cultures, aux origines du Mandinga.

Le MAA NGALA signifie le dieu créateur de la civilisation mandinga au Vénézuela. La civilisation MANDINGA, située dans les pays comme le Mali, la Gambie, la Sénégambie et une partie du Sénégal se compose de plusieurs sous-groupes comme Malinké, Peul, Wolof et Mande. Au Vénézuela, à partir du milieu du XVIe siècle, plusieurs migrations et déportations africaines ont apportés leurs cultures et leurs traditions. Le Vénézuela a vu des instruments traditionnels venir d’horizon lointain se transformer pour devenir des instruments comme le Chimbangueles, le Cumaco, le Maracas, le Cuatro et les Congas. Et comme beaucoup de musique en Amérique Latine, les rythmes traditionnels africains ont su s’exporter pour devenir des rythmes traditionnels latins comme le Chimbangueles, Le San Juan de Guatire, la Quichimba,le Caraballeda, la Parranda ou encore la salsa et la Cumbia pour les rythmes les plus connus en Europe.

L’histoire partagée par les deux pays d’origine des artistes, le Sénégal et le Vénézuela est la base de cette rencontre artistique entre les musiciens de Maa’Ngala : Ablaye Cissoko & la Gallera Social Club.

21h – HALLE A

► SAMEDI 4 MAI – ATELIER CRÉATIF ◄

L’atelier Wundertüte invite vos enfants à expérimenter leurs talents de créateurs en herbe et imaginer la face cachée de la lune. Tissus, cartons, liège, peinture, papier, crayons, ciseaux, colle… tout sera mis à disposition pour réaliser des petits objets, bijoux, éventails et autres surprises concoctées par Wundertüte pour célébrer la lune et ses mystères…

De 15H à 18H – EN EXTÉRIEUR

► DIMANCHE 5 MAI – CINÉ-ADO◄

CYCLE DE COURTS-MÉTRAGES RÉSERVÉ AUX ADO !

!! sélection réservée aux plus de 12 ans !!

BROTHERHOOD – de Meryam Joobeur

Tunisie, Canada, Qatar / 2018 / Fiction / 24’57

Mohamed est un berger endurci qui vit dans la campagne tunisienne avec sa femme et ses deux fils. Un jour, son fils aîné, Malik, rentre d’un long voyage accompagné d’une mystérieuse nouvelle épouse. Entre le père et le fils, la tension va monter jusqu’à la rupture.

FATIYA – Marion Desseigne – Ravel

France / 2018 / Fiction / 19’58

Fatiya est jeune, drôle, charismatique et voilée. Cet après-midi, elle a promis à sa cousine, la jolie Yasmine, de la remplacer à un baby-sitting pour qu’elle puisse aller à son rencard.

NEFTA FOOTBALL CLUB – Yves Piat

France / 2018 / Fiction / 17’00

Dans le sud tunisien, à la frontière de l’Algérie, deux frères fans de football tombent sur un âne perdu au milieu du désert. Bizarrement, l’animal porte un casque audio sur les oreilles.

ON VA MANQUER ! – Sabrina Ouazani

France, Belgique / 2018 / Fiction / 18’03

À l’occasion de l’Aïd el-Kébir, Faeza reçoit sa belle-mère d’Algérie. Elle organise la fête avec ses enfants : Sarah, la cadette, Yasmine, l’aîné venu présenter sa fiancée, et même Marco, le voisin. Mais bientôt, le repas de famille vire au règlement de comptes.

15h – SALLE DE CINÉMA

► DIMANCHE 5 MAI – CONCERTS◄

► AZIZA BRAHIM – Sahara Occidental

« Avec une profonde émotion, Aziza Brahim transcende nos sens et nous fait voyager dans les chemins oubliés du désert saharien » Aziza est à la fois une poète contemporaine et une interprète éminente et éloquente pour le peuple sahraoui et sa lutte pour la reconnaissance et la justice.

Née et élevée dans les camps de réfugiés sahraouis qui bordent la frontière entre l’Algérie et le Sahara occidental, la vie d’Aziza a été marquée par des difficultés extrêmes et une volonté inspirée. Fuyant les camps et le régime d’oppression politique qui a suivi l’invasion du Sahara occidental au Maroc en 1975, en jeune adolescente Aziza a voyagé à Cuba pour ses études secondaires qu’elle ne pourra finir sur fond de crise économique. La musique est la passion d’Aziza depuis toute petite, malgré ce revers, elle est retournée aux camps sahraouis en Algérie et a commencé à chanter et à jouer dans différents ensembles musicaux et aujourd’hui une carrière solo très remarquée.

17H30 – HALLE A

► DIMANCHE 5 MAI – CONTES AU JARDIN◄

L’oralité dans l’islam et les diverses cultures qu’elle englobe est très importante. Petits et grands sont invités à venir à venir découvrir des contes du pays Mandingue d’Afrique de l’Ouest, des légendes d’Indonésie et surtout partager de la malice et de la sagesse de nos conteuses globe-trotteuses de « Du Vent dans les Mots ».

De 15H à 18H – EN EXTÉRIEUR

Gare Saint Sauveur – Lille 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc [{« type »: « link », « value »: « http://www.attacafa.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320315531 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/828271367520574/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@attacafa.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-03T19:30:00+02:00 – 2019-05-04T00:00:00+02:00

2019-05-05T15:00:00+02:00 – 2019-05-05T19:00:00+02:00