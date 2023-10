The Lumberjack Feedback – Release Party + Barque , Fiend Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 12 avril 2019, Lille.

The Lumberjack Feedback – Release Party + Barque , Fiend Vendredi 12 avril 2019, 20h00 Gare Saint Sauveur – Lille entrée libre et gratuite

Le Vendredi 19 Avril au Bistrot de St SO, rendez-vous dès 20h pour la Release Party des lillois de

, à l’occasion de la sortie de leur second album « Mere Mortals » chez Deadlight Entertainment.

Au programme, concerts entrecoupés par les DJ-Set « Doom / Sludge / Metal » de DJ Weirdo !

++ THE LUMBERJACK FEEDBACK ++ (Lille)

[Post-Metal / Doom]

PRESENTATION

“Loud and Low”, telle est la devise de The Lumberjack Feedback. Lourd, intense & dynamique, le Post-Metal/Doom instrumental, mené par une section rythmique composée d’un bassiste et de 2 batteurs à la frappe complémentaire, mais aussi par des ambiances contrastées tissées par 2 guitares, est la bande son parfaite d’une apocalypse sombre mais hypnotisante. Souvent comparés à Amen Ra, Omega Massif, Neurosis, Pelican ou encore Year of No Light (mais avec une approche plus directe et résolument Metal) sans jamais tomber dans les pensifs du post-rock, le groupe a su au cours de ses mutations construire son propre univers, assumer ses choix artistiques et s’inscrire en outsiders, tout en fédérant un large public, du fan de rock stoner au Métalleux « old school » comme aux puristes du Black Metal.

Si le groupe a déjà a son actif 2 EP, 1 split et un premier album unanimement salué par la presse internationale, c’est sur scène que la musique de ces perfectionnistes du son prend tout son sens.

++ FIEND ++ (Paris)

[Stoner / Doom / Sludge]

PRESENTATION

Composé de musiciens jouant ou ayant joué dans Senser, Treponem Pal, Les Tigres du Futur, Ministry, Lodestar et 13 Zealots, Fiend est une entité musicale vivant en marge des bas-fonds de l’underground parisien. Baignant dans une atmosphère mystique et occulte autant que désertique et lunaire , le son du quatuor franco-anglo-americain est difficile à catégoriser mais les mots stoner, doom, sludge et psyché semblent être les plus usités.

Leur nouvel album « Seeres » est fraichement sorti chez Deadlight Entertainment) et vous aurez l’occasion de les croiser sur la scène du Hellfest en juin prochain.

++ BARQUE ++(Lille)

|Dark Hardcore]

PRESENTATION

Barque est un groupe de dark hardcore originaire de Lille. Après un titre démo sorti en 2014 « The Necromancer » mélant screamo et punk hardcore et un premier EP « Coffin Cutters » en 2016, le style musical se précise et s’assombrit au fil des mois, les riffs hardcore se teintent de mélodies black metal et les rythmiques croisent le crust / D-Beat. Le groupe revient avec « Pyre Builders » et enchaine les dates avec des valeurs sures de la scène Hardcore/punk tels que Hierophant, Jungbluth, Oathbreaker, Centuries…

« entre Birds In Row ou Sect, mais dans le haut du panier avec seulement cinq titres. » (Metalorgie – juillet 2017 )

✗ INFOS

@ LE BISTROT DE ST SO

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas

59000 Lille FRANCE

M° Lille Grand Palais

—> ENTRÉE GRATUITE <—

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-12T20:00:00+02:00 – 2019-04-13T00:00:00+02:00

