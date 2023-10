Cet évènement est passé Ateliers ELDORADO à la Gare Saint Sauveur Gare Saint Sauveur – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Ateliers ELDORADO à la Gare Saint Sauveur
10 – 21 avril 2019
Gare Saint Sauveur – Lille
Gratuit – Ouverts à tous et sans réservation

AU PROGRAMME : création de masques, couronnes de fleurs ou d'Alebrijes, évoquant l'univers artistique et les traditions ancestrales du Mexique; mais aussi maquillage, fabrication de costumes pour vous parer de mille couleurs le jour J !

Gare Saint Sauveur – Lille
17 boulevard Jean-Baptiste Lebas
Lille 59033
Nord
Hauts-de-France

2019-04-10T15:00:00+02:00 – 2019-04-10T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2019-04-10T15:00:00+02:00 – 2019-04-10T18:00:00+02:00
2019-04-21T14:00:00+02:00 – 2019-04-21T17:00:00+02:00

