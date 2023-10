Get ready to Rumbl Gare Saint Sauveur – Lille Lille, 6 avril 2019, Lille.

Get ready to Rumbl Samedi 6 avril 2019, 21h00 Gare Saint Sauveur – Lille Entrée libre et gratuite

Le RUMBL vient d’annoncer son retour et on a eu envie de vous faire découvrir ce festival organisé par des Lillois, chez nos voisins belge. La deuxième édition approche (14,15,16 juin 2019), et c’est chez nous qu’ils démarrent les festivités en invitant Mendel et le jeune collectif de la WALOU.

Plus d’information à venir ici : RUMBL music festival 2019

Mendel est né et a grandit à Amsterdam. Ses influences, bercées de Disco et de Funk viennent, quant à elles, du monde entier. Sa compréhension du dancefloor et de l’énergie ambiante produit des sets pleins d’émotion et d’amour. Toujours sur la bonne longueur d’onde pour faire danser la foule, sa technique et ses choix musicaux ne pourront que vous faire vibrer toute la soirée.

SON

https://soundcloud.com/secousse/ndraman-blintch-cosmic-sounds-mendel-edit

https://soundcloud.com/alterdisco/alter-disco-meets-mendel

La WALOU c’est 3 amis d’enfance qui se délectent à partager avec vous leurs meilleures galettes et vous voir danser. La formule est simple : du groove, des sourires et de la fête.

LET’S GET READY TO RUMBL !

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Bistrot de St So – Gare Saint Sauveur

17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas

59000 Lille FRANCE

M° Lille Grand Palais

—> ENTRÉE GRATUITE <—

2019-04-06T21:00:00+02:00 – 2019-04-07T01:30:00+02:00

