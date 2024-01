Lille Neige 2024 ! Gare Saint Sauveur Lille, vendredi 9 février 2024.

Lille Neige 2024 ! Du samedi 10 février au dimanche 10 mars, tyrolienne, piste d’escalade, de rollers, de luge, ateliers, spectacles et animations investiront la Gare Saint Sauveur pour le plaisir de toute la famille ! 9 février – 10 mars Gare Saint Sauveur Entrée Libre

Début : 2024-02-09T16:30:00+01:00 – 2024-02-09T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T14:00:00+01:00 – 2024-03-10T20:00:00+01:00

Lille Neige : une féérie montagnarde au cœur de la ville

Chaque année, la ville de Lille s’illumine d’une magie hivernale avec l’événement tant attendu de Lille Neige. Depuis maintenant 17 ans, cette célébration emblématique transporte les habitants de Lille et les visiteurs dans un univers enchanté. Initié pour la première fois en 2006, Lille Neige s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de l’hiver, offrant une expérience unique aux habitants.

La magie de la montagne

Cette année, Lille Neige prend une dimension nouvelle en explorant le thème de la montagne, avec une attention particulière portée sur la découverte des massifs des Vosges. Du 10 février au 10 mars 2024, l’enceinte de la Gare Saint-Sauveur, située sur le boulevard Jean-Baptiste Lebas, se transformera en un paysage montagnard pour vous accueillir. Il est important de souligner que toutes les activités au sein du village sont entièrement gratuites et grand public, permettant à chacun de profiter pleinement de cette expérience enrichissante sans aucun coût.

Les activités prévues cette année sont diverses et adaptées à tous les âges, incluant :

Une tyrolienne de 70 mètres de long

Une piste de luge à trois couloirs

Deux murs d’escalade,

Une piste de roller,

Deux pistes de bowling,

Des trampolines

Un espace de karting

Un mini-golf,

Un espace pour les tout-petits

Des jeux gonflables

En plus des activités sportives, Lille Neige proposera des animations variées et des temps forts tels que le maquillage, des ateliers cirque, des ateliers créatifs, une dégustation de miel, de la peinture, et bien plus encore.

L’inauguration à ne pas manquer

Le coup d’envoi de Lille Neige 2024 est prévu le 10 février à 15h30, avec une inauguration festive devant l’arche du « Village Lille Neige » comprenant une fanfare et la coupe symbolique du ruban. La place Lille Neige sera animée avec la distribution de goodies, suivie d’une visite des espaces tels que la piste de roller, le bowling, le trampoline… Enfin, un pot de convivialité permettra de partager des moments chaleureux, alors venez nombreux !!

➕Infos pratiques

Il sera interdit de stationner du 8 février au 10 mars inclus, dans la portion de la rue Camille Guérin, située entre la rue du Professeur Calmette et le boulevard Jean-Baptiste Lebas.

Horaires publics pendant la période scolaire (du 10 février au 23 février) :

les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 16h30 à 19h*

le mercredi et les weekends : de 14h à 19h*

Horaires publics pendant les vacances scolaires (du 24 février au 10 mars) :

du lundi au dimanche de 14h à 20h*

* Evacuation du public 15 minutes avant

L’accès au village et aux activités est gratuit et sans réservation.

Seuls les groupes des structures lilloises, lommoises et hellemmoises sont acceptés sur le temps grand public.

Petite restauration disponible sur place

A pied, à vélo, en transports en commun…

Optez pour des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement pour profiter de cet événement !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.