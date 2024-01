• KUBEBE invite LES YEUX ORANGE • Gare Saint Sauveur Lille, samedi 3 février 2024.

• KUBEBE invite LES YEUX ORANGE • LINE-UP : 3 et 4 février Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-04T00:00:00+01:00 – 2024-02-04T00:30:00+01:00

// KUBEBE

La musique de Kubebe fait doucement le tour de la Terre. D’Istanbul à Buenos Aires, de Mexico à Vienne, le Lillois sort une poignée de maxis chez Calypso Records (Mexico City), Feines Tier (Cologne) et Hard Fist (Lyon). Véritable archéologue de la psyché, il vacille entre l’ambient et le dub, entre influences japonaises noyées de néons et traces de sueur découvertes dans les décombres de l’Hacienda.

https://soundcloud.com/nicolakubebe

https://www.instagram.com/nicola_kubebe/

// LES YEUX ORANGE

Les Yeux Orange voient le jour en 2013, lorsque Raphaël & Stan

s’associent pour partager leur passion de la musique électronique

protéiforme. Collectionneurs et djs de longue date, ils créent

un channel youtube et diffusent des podcasts de djs de stature

internationale. S’en suit une résidence à La Rotonde Stalingrad où ils invitent des artistes renommés, contribuant résolument au succès du lieu qui devient un incontournable de la scène parisienne. Multipliant les bookings partout dans l’hexagone, Ils sont alors progressivement invités à jouer aux quatre coins de l’Europe. En 2015, ils lancent une série de premières en hébergeant quotidiennement des tracks exclusifs et deviennent rapidement de par leur curation, l’une des plateformes de promotion les plus en vue de soundcloud en matière de musiques électroniques. Parallèlement, ils créent leur label éponyme ainsi que le label d’edits Good Plus, best-seller dans son genre entre 2016 et 2019 !

www.lesyeuxorange.com

https://soundcloud.com/les-yeux-orange

https://facebook.com/lesyeuxorange

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/19hroenFO »}] [{« data »: {« author »: « Ku0336Uu0336Bu0336Eu0336Bu0336Eu0336 », « cache_age »: 86400, « description »: « @calypsorecs @FeinesTier @HardFist @Faunareve @Sonidomoderna booking: ellvys@stellaragencyla.com », « type »: « rich », « title »: « Ku0336Uu0336Bu0336Eu0336Bu0336Eu0336 », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-LRIQhNAAR9HVYDVC-U7y1bg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/nicolakubebe », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/nicolakubebe », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/nicolakubebe »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@nicola_kubebe) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/316176565_862868818220638_4583293521592078453_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=VPnRNYGxQkkAX-OuLPN&_nc_oc=AQl9sc6Zb5Q82iobaFb5F07DYyQcyCjVFZQ2bqQl9lSgG7ZZMCOWiovPlz_LZa4mlDY&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfC5GNLLmeuyJJ0w3zTObpiGxWV0PkwETg-pMV1a-_Qrcg&oe=65AD120B », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/nicola_kubebe/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/nicola_kubebe/ »}, {« link »: « http://www.lesyeuxorange.com »}, {« data »: {« author »: « Les Yeux Orange », « cache_age »: 86400, « description »: « Dj Booking & Inquiries lesyeuxorange@gmail.com Next ==> 28/01/2023 @ La Rotonde Stalingrad LYO / 10 Years Party! w/ Lauer, Younger Than Me, Lydia Vilas etc… 04/02/2023 @ La Pu00e9niche Mu00e9canique, St », « type »: « rich », « title »: « Les Yeux Orange », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000445727040-pw5f2d-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/les-yeux-orange », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/les-yeux-orange », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/les-yeux-orange »}, {« link »: « https://facebook.com/lesyeuxorange »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.