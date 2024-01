NEXUS AGENCY à LILLE : KRYPTON B2B NMO | NICE KEED | ESILISE Gare Saint Sauveur Lille, jeudi 1 février 2024.

NEXUS AGENCY à LILLE : KRYPTON B2B NMO | NICE KEED | ESILISE LA NEXUS AGENCY FAIT ESCALE À LILLE LE 01/02 ! 1 et 2 février Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T20:30:00+01:00 – 2024-02-01T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-02T00:00:00+01:00 – 2024-02-02T00:30:00+01:00

LINE-UP :

KRYPTON est un jeune artiste français passionné par la musique électronique depuis son plus jeune âge. Inspiré par les grands noms de la scène électronique française, il commence d’abord à mixer à l’âge de 15 ans. 4 ans plus tard, il s’intéresse à la production musicale.

C’est un véritable coup de foudre avec la production qui l’amène à travailler sans relâche sur son propre style, qu’il crée en pensant à des grands noms tels que Klangkuenstler, Kobosil, Svetec et SHDW & Obscure Shape.

KRYPTON est un producteur qui travaille avec détermination, presque de manière obsessionnelle. À travers sa techno agressive et incisive, on peut identifier ses productions grâce à ses breaks émotionnels et presque sentimentaux.

Imprégné d’un style qu’il définit comme oscillant entre Schranz & Industrial Techno, son objectif est de toucher son public par la qualité

de ses productions.

____

NICE KEED :

DJ et producteur de la scène techno parisienne est une force dynamique connu pour ses performances énergiques et sa

fusion unique de styles. Avec des influences allant de la hard techno

en passant par la psytrance et agrémentées d’éléments cinémato-

graphiques : il crée un son captivant et innovant, qui laisse le public dans un état de béatitude pure.

NICE KEED a reçu le soutien de poids lourds de l’industrie tels que

Nico Moreno, SHLØMO, Alignment, Caravel et bien d’autres encore !

____

ESILISE :

Sorcière de la techno, ESILISE est une dj basée à Paris.

Membre à part entière de l’agence Nexus Agency depuis 2023, elle est aussi résidente du collectif et label toulousain : The Techno’s Children (TTC).

Depuis que son projet artistique s’est lancé, elle a pu jouer aux

côtés d’artistes de renoms tels que : Paula Temple, Phase Fatale,

Clara Cuvé, 999999999…

Fière de ses influences, son univers oscille entre plusieurs styles et sonorités : un mélange sombre et mélodieux, brutal et sensuel, groovy et sexy.

Un mélange façonnait à son image : sans limite, qui repousse les barrières des genres.

____

NMO :

Jeune DJ et producteur parisien de 21 ans, NMO a débuté dans le milieu des free et des rave parties où il fait ses premières armes en tant que DJ.

Ces premières influences se ressentent aujourd’hui dans ses sets, où il mixe une techno à la fois brute et envoûtante. Dès ses premières dates à Paris, il enflamme la scène aux côtés de grands noms du genre tels que 999999999 & Charlie Sparks et conquiert le cœur des différents ravers présents.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.