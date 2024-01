NEBULAH PARTY #1 – Just Jul’ & Celine Sundae Gare Saint Sauveur Lille, 27 janvier 2024, Lille.

NEBULAH PARTY #1 – Just Jul’ & Celine Sundae 27 et 28 janvier Gare Saint Sauveur Entrée libre

Début : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-28T00:00:00+01:00 – 2024-01-28T00:30:00+01:00

//JUST JUL’

DJ/Producteur/Curator, Just Jul’ est le co-fondateur du collectif MASCARADE et fondateur de la webradio NEBULAH RADIO.

Avec un spectre musical allant du Jazz aux Musiques Electroniques et des inspirations musicales s’imprégnant autant du courant Worldwide Music que de la Sound System Culture Anglaise, Just Jul’ ravit autant les dancefloors les plus survoltées que les salons d’audiophiles. Bar, Clubs, Festivals… Il se produit depuis plus de 15 ans, en France et à l’étranger, en défendant une musique aux multiples facettes, sans diktat et résolument tournée vers le partage et la découverte.

Passionné de radio et ancien résident de la célèbre LE MELLOTRON, il a aussi créé Nebulah Radio, regroupant 100 émissions mensuelles d’artistes venant des 4 coins de l’Europe et une programmation à l’image de sa vision musicale, développe son label Mascarade Records et son Records Shop Crafted Culture.

Parallèlement, il est résident depuis septembre 2022 sur la radio Milanaise RADIO RAHEEM, avec son show Something 4 UR Mind. Show où il présente une facette plus électronique lors d’un mix d’une heure par mois où Ambient, Low Techno, Weird House et autres curiosités musicales sont présentées.

//CELINE

Céline est DJ depuis 2007, année où elle s’est installée à New York City. Inspirée par les fêtes en plein jour du dimanche à NYC, elle est retournée à Paris en 2009 et a lancé la première fête en plein air dans la ville le dimanche, baptisée de manière appropriée Sundae.

Reconnue comme une innovatrice et pionnière de la scène parisienne, Céline a pris le poste de directrice artistique et responsable de la communication pour le tout nouveau Malibv Club à Paris en 2012. Il est rapidement devenu un lieu de prédilection pour les amateurs de musique underground.

La notoriété de Céline à Paris a également augmenté grâce à ses apparitions régulières dans les clubs et festivals les plus respectés de la ville. Faisant forte impression à chaque fois avec ses DJ sets uniques et sensibles mêlant soul, funk, disco et house, une large reconnaissance de son travail et de son esprit l’a conduite à jouer dans certaines des fêtes et lieux les plus en vogue du monde, de Berlin à New York en passant par Tokyo.

Céline s’occupe aussi régulièrement de la musique lors de divers événements pour des marques telles que Chopard, Christian Dior, Valentino, Hermès ou Chaumet, à l’échelle mondiale, et elle est l’une des DJ résidentes du célèbre Hôtel Costes à Paris. Elle a également travaillé sur les conceptions sonores pour des hôtels à New York, Paris, Capri ou Amman.

Enfin, mais non des moindres, Céline est également productrice de musique. Elle a sorti son premier morceau, « Can Molino », sur le label français Popcorn Records et travaille actuellement sur de futures sorties.

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.