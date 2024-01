MAKE IT HARD – TRANCHE COLLECTIF Gare Saint Sauveur Lille, vendredi 26 janvier 2024.

MAKE IT HARD – TRANCHE COLLECTIF Pour son premier événement à ST SO, Tranche collectif a décidé de taper fort et arrive avec un nouveau concept de soirée sur Lille : MAKE IT HARDER 26 et 27 janvier Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-27T00:00:00+01:00 – 2024-01-27T01:30:00+01:00

L’esprit de cette soirée repose sur un environnement chargé en tension électrique où des visuels endiablés se mélangent avec des jeux de lumière tranchants reflétant l’intensité de la musique.

Les artistes de la scène hard techno, maîtres du chaos sonore, se succèderont derrières les platines pour délivrer des sets implacables. Les danseurs quant à eux, animés par une pulsion sauvage, déchaîneront des mouvements effrénés, fusionnant avec la musique pour créer une symbiose hypnotique.

Attends-toi à être transporté dans un univers où la frontière entre la réalité et la folie s’estompe, où chaque battement de basse est une pulsation cardiaque rythmée par l’intensité de la nuit.

//LINE-UP

//ØUSS

Amoureux de musique depuis toujours, ØUSS, DJ depuis quatre ans, a trouvé sa voie dans le monde de la techno, plus spécifiquement dans la hard techno. Inspiré par ses sorties dans les clubs pour admirer ses DJ préférés, ce lillois a commencé à taquiner les platines en se produisant sur la scène locale auprès de collectifs établis avant de rejoindre l’aventure Tranche Collectif en tant que DJ résident et membre.

ØUSS a fait ses premiers pas derrière les platines, en mixant dans des bars et boîtes de nuit tels que “Slalom”, « La Relève », « Nox », et « Le Klub » à Paris et Lille, sans oublier son apparition sur les lineups de plusieurs festivals locaux. Son style mélange l’acid techno à des sonorités rave et hard techno pour créer une expérience musicale intense et progressive.

ØUSS poursuit son aventure musicale, cherchant à partager sa passion avec les amateurs de techno. Suivez-le pour découvrir son dévouement à la musique et sa quête continue de repousser ses propres limites artistiques.

https://soundcloud.com/ouss808

https://www.instagram.com/ouss.ouss.ouss/

//ZACK MASTER

Zack Master, DJ-producteur marocain basé à Lille, est un artiste dont le parcours musical est marqué par une quête incessante de diversité sonore et d’expression artistique.

Inspiré par la musique électronique dès son plus jeune âge, il a exploré différentes facettes de la scène musicale, cherchant constamment à repousser ses limites.

Après une période dédiée à l’EDM, où il a appris à dialoguer avec un public plus large, Zack Master s’est tourné vers sa véritable passion : la musique techno. La techno, pour lui, est bien plus qu’un genre musical ; c’est un moyen de fusionner mélodie et énergie pour créer des expériences musicales captivantes.

Son objectif premier est de partager sa passion inébranlable pour la musique et de créer une atmosphère électrisante lors de ses performances. En tant que DJ-producteur, il sculpte des rythmes techno innovants qui reflètent son héritage marocain et sa vie à Lille. Zack Master vous invite à plonger dans son univers musical, à ressentir le pouls de la musique techno et à partager une énergie inoubliable à chacun de ses sets.

https://soundcloud.com/zack-mr

IG : https://instagram.com/zackm4ster/

//HANNIBASS

HanniBaSs est un jeune artiste renouvelant sans cesse le mystère, tant par son apparence que par son évolution musicale.

À chaque nouvelle track, il nous fait pénétrer un peu plus dans son univers aussi rude que mélodique. Œuvrant principalement dans la hardtekno, il mêle sans hésiter ses kicks à des ambiances sentimentales ou encore épiques, afin de continuer à nous faire découvrir ces nouvelles inspirations.

HanniBaSs a rejoint le label UNSR en 2020 et fait également partie de l’agence dérivée, Onyxiom Agency.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/ouss808 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@ouss.ouss.ouss) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/335566875_942274433613107_1366889585493829902_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=_OrbAeCvjJwAX9rmiBF&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfDjgdUV9pJtH7do7V8p5EcFihz50flZs_XEk9rQ4ZQQeA&oe=659C22D0 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ouss.ouss.ouss/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/ouss.ouss.ouss/ »}, {« data »: {« author »: « Zack Master », « cache_age »: 86400, « description »: « Located in Lille ud83cuddebud83cuddf7 ud83cudfa7 DJ | Music composer ———- Born and raised in Morocco. I am actually living in France and more precisely in Lille where I started taking music more seriously. What got », « type »: « rich », « title »: « Zack Master », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-3HrL9xLq13eE2RYJ-CozBQw-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/zack-mr », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/zack-mr », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/zack-mr »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.