LA BONNE FÊTE DOUBLE LA MISE avec Von Riu + Mate & Lüma-G + piaconcept 25 et 26 janvier 2024 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-26T00:00:00+01:00 – 2024-01-26T00:30:00+01:00

Von Riu

Von Riu est un producteur et DJ basé à Paris qui s’est fait un nom en co-fondant son label Jerry Horny en 2020.

Ce digger omnivore est devenu un véritable producteur à suivre, façonnant à chaque nouvelle release, son propre son, jonglant entre tek incisive, bass music clubby, et prog trance moderne.

——

Maté

Maté est un DJ et producteur basé à Paris, qui a inscrit son style multi-facettes en mêlant des sons rave profonds et optimistes à une nostalgie de la musique dance hardcore au rythme rapide.

——

Lüma-G

DJ et productrice, c’est dans l’influence du jazz et des rythmes percussifs que Lüma-G puise son inspiration et exprime sa personnalité afin de faire vibrer son public. Résidente au sein du collectif lillois La Bonne Fête, cofondatrice de Magnitude 7 et basée à Bordeaux, son univers musical décline une palette sonore éclectique inspirée de la scène underground des années 90.

——

piaconcept

En solo ou avec son collectif amorce.wav, piaconcept est partout à Bordeaux ! Ayant démontrée l’étendue de ses talents de productrice – et de multi-instrumentiste – avec ses différents EPs IDM et trap expérimentale, l’artiste explore dans ses sets un volet plus énergique de la musique, entre trance décomplexée et techno hypnotique.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/56yGQeGp7 »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.