FÊTE NOIRE : TAKAHI + JOST Gare Saint Sauveur Lille, 20 janvier 2024, Lille.

FÊTE NOIRE : TAKAHI + JOST La Fête noire, l’événement lillois qui explore les esthétiques dark, cold wave et post punk ! 20 et 21 janvier Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-21T00:00:00+01:00 – 2024-01-21T00:30:00+01:00

//TAKAHI

Takahi est une DJ émergente de la scène Lilloise. Elle a une vision plurielle de la musique et aime mélanger différents genres pour créer une expérience sonore unique. Ce sera l’occasion de découvrir sa nouvelle facette artistique en mêlant cold wave et dark wave, sans oublier son penchant pour la techno.

Réminiscences et rythmes hybrides, bienvenue dans l’univers de Takahi.

+ JOST (warm-up)

Quentin Merveillie : https://www.facebook.com/qntnmrvll

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/gSYWBUYQC »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/qntnmrvll »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.