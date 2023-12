NUIT LIBRE invite DRA MÄ – LAURE – ULRIK ITUKU Gare Saint Sauveur Lille, 13 janvier 2024, Lille.

NUIT LIBRE invite DRA MÄ – LAURE – ULRIK ITUKU 13 et 14 janvier 2024 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-14T00:00:00+01:00 – 2024-01-14T01:30:00+01:00

DRA MÄ

Le producteur français DRA MÄ se réjouit de l’ambiance infernale de la techno industrielle.

Doté d’une folle passion pour les textures givrées, les impacts dommageables et les grooves ultrasoniques, il insuffle le chaos dans ses sets et justifie indéniablement son titre de « Prince of Hell ».

SC: https://soundcloud.com/dramaoff

IG: https://www.instagram.com/dra_.ma/

LAURE

Laure, une étoile montante de la scène techno parisienne. Elle ne manque jamais de captiver son public avec une techno rapide, émotionnelle et percutante.

Elle se délecte de faire voyager son public durant ses sets déchaînés, en oscillant entre des beats épurés et un style hard et mélancolique.

Laure est aussi une productrice talentueuse, avec déjà 2 EPs à son compteur. Son style distinctif mêle des nuances sombres et mélancoliques à des subtilités cérébrales.

SC: https://soundcloud.com/laure_official

IG: https://www.instagram.com/laureofficial__/

ULRIK ITUKU

A la fois énigmatique et captivant, Ulrik repousse les limites en fusionnant les univers des musiques mentales, groovy et tribale. Il s’inspire d’une multitude d’influences et de sons, de la techno berlinoise et de l’expérimentation électronique aux touches ethniques et électro-acoustiques.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/6fuX6ISD7 »}] [{« data »: {« author »: « DRA Mu00c4 », « cache_age »: 86400, « description »: « ud835uddd5ud835udde2ud835udde2ud835udddeud835udddcud835udde1ud835udddaud835udde6 +u00a0ud835udde0ud835udddaud835udde0ud835udde7 r.ribeiro@thefinesttechno.com @thefinesttechno ud835udde3ud835udde5ud835udde2ud835udde0ud835udde2ud835udde6 DM soundcloud or bydrama.music@gmail.com », « type »: « rich », « title »: « DRA Mu00c4 », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-lIdBYhwkyp40Il2W-kzUleg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/dramaoff », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/dramaoff », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/dramaoff »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@dra_.ma) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/387735219_1647413482333407_8394845908331400106_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=-00I3q1amMsAX-xC9V0&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfArGOUvBtErR7WLWr6kz12qJKInfsM4Qn5-z3CjaZvRuA&oe=658C4474 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/dra_.ma/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/dra_.ma/ »}, {« data »: {« author »: « Laure », « cache_age »: 86400, « description »: « Harsh Emotional Techno Maker Booking : joffrey@enlace-records.com Feel it, Rave it ud83dudc60 Next Gigs : 08-08 : En Nord Beat Festival – Lille Past Gigs : Slalom – Lille Nacht Society x Luminescence -« , « type »: « rich », « title »: « Laure », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-zIgH7YnuF8Bwq6Sb-Jk9QXQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/laure_official », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/laure_official », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/laure_official »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@laureofficial__) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/300538063_486103276676831_8769836494527544090_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=ng4n_vnniU0AX-9lg-4&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfD4xdZGXdUIw7p5pk7_8YNsZxvIIxLKwGX2M9-_ZNoOHQ&oe=658B8D6A », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/laureofficial__/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/laureofficial__/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.