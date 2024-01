ANALOG MIND : 2024 TAKEOVER Gare Saint Sauveur Lille, samedi 6 janvier 2024.

ANALOG MIND : 2024 TAKEOVER Pour la première de l’année Analog Mind s’allie avec Saint So pour vous proposer une time table hors du temps avec des lillois bien rodés. 6 et 7 janvier Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T20:00:00+01:00 – 2024-01-06T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-07T00:00:00+01:00 – 2024-01-07T00:30:00+01:00

On se retrouve donc le premier samedi de cette nouvelle année avec une scénographie revisitée mettant l’art visuel à l’honneur home made by Analog Mind.

//LINE-UP

[K-Nu] est un producteur versatile et DJ depuis 2015, basé depuis cette année à Lille. De la House au Hardcore en passant par la Groove Techno, il mélange subtilement les influences sonores en production et en DJ sets pour faire un ensemble calibré qui fait danser avec le sourire. Attendez-vous à un set épicé de Groove Techno, avec des tracks fraîchement produites pour l’occasion !

[tonytoniccc] est l’un des créateurs du festival et collectif Desert Land. Celui-ci s’illustre avec des sons inspirés des années 90 et 2000. Des sets souvent rythmés par un mélange de styles entre trance, hard house et progressive.

[Hannita b2b Hippo] les résidents de l’émission Analog Mind ouvriront le bal avec un back2back ayant déjà fait ses preuves.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/6ffB7KC4Q »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.