• UTOPIA • Collectif Emeute Gare Saint Sauveur Lille, 5 janvier 2024, Lille.

Fort d’une année cataclysmique, l’iconique hall de gare ouvre ses portes au collectif Émeute pour une soirée placée sous le signe de l’enivrance sonore et de l’utopie. Rejoignez-nous pour une immersion sonore totale, où les émotions seront dictées par la douce voix de Dance divine, et où les âmes s’équilibreront au gré de sonorités rave, industrielles, transe et acid. Un juste mélange avec pour finalité la plénitude du corps et de l’âme.

// souffle et incarne des émotions à travers son micro tout en cuisinant des kicks durs et des mélodies douces. Iels s’entrelace avec les cycles de la lune et les plus pures techniques de la rave pour vous proposer une véritable performance scénique couplée à une voix profonde et pénétrante. Après 3 EP sortis depuis 2020, iels travaillent sur un nouvel album de hard trance / acid / rave. Vous pouvez plonger dans leurs vidéoclips DIY sur leur chaîne et leur podcast sur le cloud.

♫ https://soundcloud.com/dancedivine

//Chirurgien des platines et architecte sonore originaire de Lille, / éclaire la scène musicale avec ses compositions percutantes tant comme producteur que comme DJ.

Membre et cofondateur du collectif Émeute, il distille une énergie captivante, propulsant la métropole nordiste au coeur des rythmes incisifs de la hard techno, hard trance et hard dance. Une prescription musicale incontournable pour une expérience sonore envoûtante.

♫ https://soundcloud.com/user177098817

// Au coeur de la scène underground, là où les néons vacillent au rythme des pulsations de la nuit, émerge une force indomptable dans l’univers de la rave : Ø . Plongeant les

foules intrépides dans un monde de frénésie auditive, il redéfinit les contours de la hard techno avec des kicks sombres qui font trembler les murs, couplés à des mélodies captivantes. Combo dévastateur.

// Elagueur de profession, fossoyeur de vocation, – nous arrive tout droit d’un petit hameau au bord du Styx pour venir assainir vos systèmes auditifs. Un style oscillant entre Hard Techno, Psytrance et Hardcore, un goût du risque et une soif insatiable, voilà ce qui caractérise ce fin limier, qui saura favoriser votre goût pour l’évasion et l’affranchissement des dogmes.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/dancedivine »}, {« data »: {« author »: « Pace/Maku0153ur », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Pace/Maku0153ur | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create. », « type »: « rich », « title »: « Pace/Maku0153ur », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-CI7zYf833Bz7ey0U-sY0vjg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/user177098817 », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/user177098817 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.