HITS #4 : MERCI SOLEIL VS LES ESCALES Jeudi 4 janvier 2024, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Début : 2024-01-04T19:30:00+01:00 – 2024-01-04T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-04T19:30:00+01:00 – 2024-01-04T23:30:00+01:00

// MERCI SOLEIL

Merci Soleil Records, c’est l’amour des sons chaleureux de la house, rayonnants de la disco, et énergisants de la musique électronique. L’association réunit depuis plusieurs années déjà un petit groupe d’artistes DJ et producteurs de Lille (d’où le collectif est originaire) à Toulouse, en passant par Paris. C’est à deux, à trois ou plus qu’ils aiment se retrouver aux platines pour partager des sets hauts en couleurs et surprenants, qu’ils distillent dans les caves et bars de Lille, dont les murs gardent encore les effluves… Que du groove et du love pour s’éclater au cœur de l’hiver et se remettre sur les rails de la teuf pour bien commencer l’année. Zêtes chauds ?

// LES ESCALES

Les Escales, c’est une association/collectif créé il y a 5 ans, composé de DSDMT, Ktn380, PAOW, Ciçou, Kolen et Wikett. Six têtes brûlées avec pour seul mot d’ordre : vous faire danser ! De la disco à la house en passant par la UK garage, la micro, le breakbeat ou encore la soulful, vous trouverez forcément votre bonheur en venant les écouter.

Linktree : https://linktr.ee/lesescaleslille

Visuel par François Devambez.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.