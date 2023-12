NOUVEL AN : Contre Soirée Gare Saint Sauveur Lille, 31 décembre 2023, Lille.

NOUVEL AN : Contre Soirée 31 décembre et 1 janvier Gare Saint Sauveur Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-31T21:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-01T00:00:00+01:00 – 2024-01-01T03:30:00+01:00

Vous êtes cordialement invité·e·s à la CONTRE SOIRÉE !

La plus dingue et électrisante des soirées du Nouvel An t’attend. Fais comme chez toi, mais n’oublie pas que t’es chez nous

On t’ouvre les portes de la soirée en appart’ la plus folle que tu n’aies jamais vue.

Pour l’occasion, on a invité nos DJs et artistes Drag préféré·e·s, pour une nuit, dans un décor inédit.

LINE-UP

TBH ONE

LEO VON ZBEUL

ANGELE CRESSIN

UMBRAID

SM:LY

DRAGS :

BOBBY GRANT

BARBARA ROCKWELL

BRIGITTE PINTADE

CLARABELLE

CRYSTAL CHARDONNAY

EYA LOTUS

NIXE AMERE

MAUDIT GRABUGE

_______________

INFOS PRATIQUES :

31 décembre 2023

⏰ 21h-??

Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

️ GRATUIT

SAFE SPACE :

CONTRE SOIRÉE est un évènement ouvert à tous·tes dans le respect et la bienveillance.

En cas de problème ou situation gênante,

demande le cocktail ANGELA au bar ou présente-toi à l’un·e de nos bénévoles.

⚠️ Fouille par le personnel de sécurité à l’entrée

Production : Bistrot de St So en association avec Nuit Libre & House of Jambon Beurre

************************

THIS NIGHT IS FOR :

All genders

All religions

All sexual orientations

All body types

All skin colors

All styles

EVERYBODY

************************

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1313361345987160 »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.