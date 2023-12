GROOVY CHRISTMAS Gare Saint Sauveur Lille, 27 décembre 2023, Lille.

GROOVY CHRISTMAS Mercredi 27 décembre, 19h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Début : 2023-12-27T19:00:00+01:00 – 2023-12-27T23:30:00+01:00

Fin : 2023-12-27T19:00:00+01:00 – 2023-12-27T23:30:00+01:00

// RED EVENTS

Depuis la création en 2019, Emile et Paul se produisent à l’occasion d’évènements privés régulièrement à Lille. Collectif made in Lille, bercés par la French Touch, amis d’enfance, leur passion commune les a poussé à investir d’avantage dans ce projet .

Aujourd’hui, évoluant principalement dans la HyperTechno, la SynthWave et l’Italo Disco, RedEvents lance la production de ses propres titres sans diffusion publique prévue pour le moment. En attendant plus de notoriété et de visibilité, RedEvents ne cesse de collaborer et d’investir dans son projet artistique et son image.

// MARPOUNER

Co-Fondateur de l’OpenField Festival, Marpouner aime la High Energy. Inspiré par des artistes tels que Mall Grab, KETTAMA, ou même Marlon Hoffstadt, il propose un voyage sous notes Hardgroove, House et une petite pointe de Trance.

// SPECTRE

De l’éclat d’un prisme musical naît un univers de diversités colorées et sonores. L’exploration de cet univers est une expérience sensorielle globale comparable à un voyage aux différentes teintes. Parfois sombre et joyeux, parfois brutal et coloré, ce n’est pas tout blanc ou tout noir, c’est un juste équilibre des sens que les plus érudits nomment SPECTRE.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.