NOUVELLE LUNE : LA SCÈNE LILLOISE EN ORBITE Gare Saint Sauveur Lille, 21 décembre 2023, Lille.

NOUVELLE LUNE : LA SCÈNE LILLOISE EN ORBITE Jeudi 21 décembre, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

SPICY V

Architecte le jour, DJ la nuit, Spicy V est à la rencontre de deux mondes artistiques.

Son style gravite autour de l’électro, la Deep House et la Techno, avec des influences Trance. Les artistes du label Afterlife ont révélé son engouement pour la puissance des rythmes techno associés aux sonorités mélodiques qui guident aujourd’hui son univers musical.

VESTE PERDUE

Agé de 25 ans, et basé à Lille, Veste Perdue est un DJ que vous avez déjà pu voir derrière les platines du Gorilla Brother, l’Orangerie ou la Friche. Outre son talent pour perdre ses vestes lors de soirées endiablées, il est un passionné du groove ; jouant des tracks allant de la disco à l’acid/groovy techno en passant par la house groovy, funky, deep et acidulée.

RIWAVE

DJ lillois marqué par des influences funk, old school, house & disco, vous avez déjà pu apprécier son style lors de nombreux évènements dans la métropole. Riwave vous emmènera dans sa vibe groove avec sa bonne humeur légendaire !

TEIZEN

Gardez l’œil bien ouvert car Teizen manie les vinyles plus vite que son ombre. En tant que digger effréné il saura dégainer ses dernières trouvailles Deep House aux percussions intenses, aux lignes de basse envoûtantes et aux mélodies atmosphériques.

Son univers chaleureux rempli de synthés et de voix pures vous fera découvrir la nouvelle génération de la French House.

De Lisbonne à Amsterdam, Teizen écume tous les disquaires des plus grandes capitales européennes. Avec ces kilomètres parcourus et tous ces bacs retournés, il vous propose les meilleures lignes de basses toutes droits venus d’Haarlem et des rythmes chauffés par le soleil du Portugal. Mais rassurez-vous, le Teizen n’oublie pas d’où il vient et n’en rate jamais une pour glisser une référence à sa plus grande inspiration : la French Touch.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.