FROM RIJSEL WITH LUV Gare Saint Sauveur Lille, 16 décembre 2023, Lille.

// LINE-UP

// Dom & Roland

UK – Overshadow / Individual / Metalheadz

Véritable légende vivante de la dnb, pionnier de la mouvance Techstep, Dom est encore aujourd’hui

l’un des artistes les plus en vue de ce style. Dès 1996, il signe en exclusivité sur le mythique label

Moving Shadow et en 1998 sort son premier LP « Industry ». Au fil de sa (déjà longue) carrière,

il collabore avec nombre d’artistes de renom tel que Noisia, Optical ou encore Amon Tobin.

Un style unique défini par des batteries tranchantes, des atmosphères cinématiques épiques

et une vision futuriste de la musique électronique.

Difficile de définir ce franc-tireur qui viendra pour la première fois à la gare saint Sauveur..

Alors le mieux que vous puissiez faire et de venir le voir jouer pour célébrer comme il se doit

cette dernière FRWL de l’année.

// Kapak

FR – FRWL / HBD

L’homme à la double casquette est de retour ! Soucieux de vous offrir les meilleurs line-up et

la meilleure expérience possible, Kapak vous proposera un set qui rendra hommage aux pionniers de la Dnb

mais qui laissera également la place aux nouveaux artistes du mouvement. L’occasion pour lui

d’échanger avec vous et de prendre la température pour l’année prochaine.

// Pelik

FR – Grabuge / HBD

Un nom qui revient souvent quand on évoque la Dnb Lilloise. Fondateur de Grabuge, Pelik rejoint

le collectif Hard Bass Dealers vers 2017. Dj au mix bien senti et éclectique qui n’hésite

pas à mélanger les influences et les couleurs. Pour cette édition, il signe un retour sur le devant

de la scène qu’on espère permanent.

// BLT

FR – Tempa Crew

BLT fait partie du collectif Tempa qui nous régale régulièrement depuis quelques années déjà.

C’est également un producteur qui commence à sortir régulièrement des morceaux de qualité.

Un style sobre et puissant qui a conquis depuis longtemps déjà les afficionados de la Bass Music

à Lille et ses alentours. Deep , techy , roller, tout y passera mais avec grande finesse s’il vous plait.

// NBL b2b Unexpected

FR

Ils nous avaient régalés la saison dernière lors des un an de la FRWL et ils comptent bien performer

de nouveau pour cette nouvelle session. Ils nous proposeront un b2b enflammé aux sonorités jungle et liquid,

histoire de bien s’échauffer et d’éviter les courbatures. Rumble in the jungle !

// Hamza Mrabet & CMRT Design

FR – Vjing

Ils se sentent comme à la maison et ils ont bien raison… On peut dire qu’ils participent au même titre que

les DJs au succès de cette soirée. Soucieux de vous faire voyager, de toujours innover et de se renouveler,

le duo sera encore une fois présent pour un VJing à couper le souffle. Du fond du cœur merci Hamza, merci Nico.

2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00

2023-12-17T00:00:00+01:00 – 2023-12-17T00:30:00+01:00