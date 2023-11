MISS NOA Gare Saint Sauveur Lille, 15 décembre 2023, Lille.

MISS NOA Vendredi 15 décembre, 20h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

// MISS NOA

Pour missNoa, tout commence il y a plus de 20 ans avec une bande de copains. Le son est résolument Techno et les premières références sont Dave Clark, Technasia, Dj Rush ou encore Laurent Garnier et son “Crispy Bacon”.

Ensuite longtemps influencée par la Funky House de l’époque 2000/2010, ses sets d’aujourd’hui sont plus deep/tech minimal avec un pitch légèrement revu à la baisse.

Au fil des années missNoa a joué dans les clubs les plus reconnus de la région lilloise, en Belgique et a participé à plusieurs éditions du N.A.M.E festival. Toujours à l’écoute de nouveautés mais aussi de titres qui valent la peine de ressortir le temps d’une soirée, missNoa a été aux commandes de l’un des afterworks les plus prisé de la ville au Moog Analogic Bar pendant 5 saisons et se retrouve aujourd’hui aux platines du Café Bonneville tous les jeudis.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T23:30:00+01:00

