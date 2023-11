DopamineWifi Takeover – Panteros666, Carl Chaste, Hashish.bb, Shanixx, Waclava Gare Saint Sauveur Lille, 14 décembre 2023, Lille.

DopamineWifi Takeover – Panteros666, Carl Chaste, Hashish.bb, Shanixx, Waclava 14 et 15 décembre Gare Saint Sauveur Entrée libre

Fondé par Panteros666 et son compère Hashish.bb, DopamineWifi soufflera bientôt sa première bougie avec de belles sorties à son actif ayant cumulées des millions d’écoutes sur les plateformes.

La team Dopamine au complet débarque dans ton ancienne gare favorite pour une soirée Y2K

▬▬▬▬▬▬▬▬

// LINE UP

Panteros666

hashish.bb

Shanixx

Carl Chaste

Waclava

▬▬▬▬▬▬▬▬

// Panteros666

>> https://soundcloud.com/panteros666

Né en Flandres mais tombé amoureux de Paris, Panteros666 est un adepte de l’euro, qu’elle soit fédéraliste ou dance music ! Ses hymnes aux accroches vocales catchy et ses airs de synthés contagieux lui ont fait gagné une réputation mythique sur internet et IRL, souvent repris sur BBC1 et dans la playlist Planet Rave.

Membre de Club Cheval et de Bromance Records, Panteros embarque joyeusement chaque auditeur dans un voyage dans son monde digital ouvert teinté de magie. Il conçoit la musique de club comme le soleil des rêves IRL et son énergie positive comme part intégrante de la renaissance Rave qui balaye le monde.

▬▬▬▬▬▬▬▬

// hashish.bb

>> https://soundcloud.com/hashishbb

Ancien affilié de Gesaffelstein et de Bromance Records, moitié du duo de DJ MonsieurMonsieur. Après l’aventure, MonsieurMonsieur s’est séparé et Geoffrey s’est concentré sur son projet « hashish.bb », en joignant la toute nouvelle famille Hotel Radio Paris en tant que créateur de contenu et directeur artistique.

Du côté de la prod musicale, hashish.bb a continué à produire des tracks pop avant-gardiste pour Regina Demina, affilié de PC Music et a travaillé avec l’icone fashion et rappeur émergeant Rad Cartier sur son premier album à venir.

Maintenant il est temps pour lui d’installer sa toute dernière création : DopamineWIFI, label explorant les itérations renouvelées de l’Eurodance des années 2000 et de la rave en compagnie de Panteros666.

▬▬▬▬▬▬▬▬

// Carl Chaste

>> https://soundcloud.com/carlchaste

Compositeur et producteur derrière des projets comme Ho99o9 ou Regina Demina et habitué à jouer sur les plus grandes scènes de festivals internationaux en tant que batteur dans des groupes de métal et d’électronique, il dévoile son premier projet solo Carl Chaste en 2021 via plusieurs sorties sur des labels comme Nuances (Allo Floride), Circa99 (label Boston Bun) et Toy Tonics….

Sa musique s’inspire du son Rave des années 90 : il mélange House, Techno avec la musique moderne pour créer un genre unique sur lequel il y pose sa voix pour nous inviter à exorciser nos démons sur le Dancefloor. Ses DJ sets, véritable reflet de sa musique et de son passé de batteur : une énergie sans précédent et beaucoup de performance.

▬▬▬▬▬▬▬▬

// Shanixxx

>> https://soundcloud.com/shanixx_inthemix

De la hard-dance à la culture rave, Shanixx résume une techno de puissance et d’euphorie en une personnalité où l’énergie est communicative. Issue de la jeune garde française, cette bordelaise aux sets « Techno Bitchy 2000 » transporte ses influences rétro et dance avec des vocals catchy et sexy dans un océan de BPM

survoltés.

▬▬▬▬▬▬▬▬

// Waclava

>> https://soundcloud.com/waclava

Waclava, c’est le cerveau et le trackpad derrière l’univers visuel de DopamineWIFI. Il a grandi avec les compilations techno & dance party de son père à Granville en Normandie. Ses racines polonaises lui ont aussi transmis son amour pour la hard techno.

Le jour, Waclava travaille comme directeur artistique et fashion designer auprès de de Talister, marque de vêtements underground émergeante pour skaters et ravers.

Quand il passe derrière les platines, Waclava s’amuse en fast Rave2K, inspiré par la scène club australienne menée par Mall Grab.

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/waclava »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T23:59:00+01:00

2023-12-15T00:00:00+01:00 – 2023-12-15T00:30:00+01:00