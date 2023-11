FRIGIDE de et avec MALKHIOR Gare Saint Sauveur Lille, 9 décembre 2023, Lille.

Frigide est un seul en scène délirant qui tire son inspiration du Frigo de Copi. Cette libre interprétation rend hommage à ce fan de rats et de talons hauts en dévoilant nos monstres intimes pour leur rendre leur liberté.

M, star déchue de l’underground pédé, ne croit plus en rien ni personne. Rejeté, exclu, reclus ; il a trouvé refuge dans sa tanière. La peur des autres et de leur normalité l’empêche de sortir. Il n‘a plus la force de lutter. Il sera ce qu’il est : seul.

Dans sa grande générosité perverse, sa mère lui offre un Frigo qui deviendra une fenêtre ouverte vers ses démons. S’engage alors un combat schizophrénique dans lequel M. affrontera une capitaine de majorettes le député Adrien Quatennens, sa psy, sa mère, son nain ougandais…

Dans cette performance hilarante et décalée, Malkhior donne naissance à une créature exubérante et interroge notre regard sur ces minorités qui, grâce à leur différence, aident l’humanité à avancer.

Ecriture et interprétation Malkhior

Mise en scène Camille Pawlotsky & Stéphane Aubry

Lumières et régie Mathieu Rivière

Costumes Louise Alice Veret

Scénographie Marion Thelma

Musique Pygmy Johnson

Chorégraphie Pascal Loussouarn & Cindy Deseque des Fleurs De Lys

Affiche Daniel Pieruzzini & Guillaume Vellard

Production Compagnie VoulezVous?

Co-production La Villette

Soutiens Région Hauts-de-France, Ville de Lille, Maisons Folies Wazemmes et Moulins, Point Ephémère

Un grand merci à la Compagnie Zaoum.

©Daniel Pieruzzini

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:30:00+01:00

©Daniel Pieruzzini