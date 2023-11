SUPER BLIND TEST by Princesse Pangolin Gare Saint Sauveur Lille, 9 décembre 2023, Lille.

SUPER BLIND TEST by Princesse Pangolin Samedi 9 décembre, 18h30 Gare Saint Sauveur Gratuit

➡ SUPER BLIND TEST by Princesse Pangolin

Gare Saint Sauveur

09 Décembre | 18h30

Gratuit

Réservations : https://my.weezevent.com/blind-test-de-princesse-pangolin-assistee-de-bibiana-bibita

Viens t’ambiancer en jouant au Super blind test légendaire de Princesse Pangolin.

Compose ton équipe et révise tes classiques car de nombreux lots complétement dingues sont à gagner !

Bibiana Bibita, la grande, la fabuleuse, nous fait l’honneur de sa présence pour ce moment incroyable.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T18:30:00+01:00 – 2023-12-09T20:00:00+01:00

