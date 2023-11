HOT BODIES OF THE FUTURE + Lectures drag + Quizz Musical Gare Saint Sauveur Lille, 9 décembre 2023, Lille.

>> En parallèle du spectacle FRIGIDE (https://www.facebook.com/events/347401117778593) <<

& (Dans le cinéma)

Les Dragonteurs d’Histoires embarquent petit·es et grand·es dans leur monde coloré où les princesses n’ont pas forcément besoin d’être sauvées et les princes ont le droit de pleurer.

A partir de 6 ans.

Dans la limite des places disponibles.

(Dans le Bistrot)

Viens t’ambiancer en jouant au Super blind test légendaire de Princesse Pangolin.

Bibiana Bibita, la grande, la fabuleuse, nous fait l’honneur de sa présence pour ce moment incroyable. Révise tes classiques musicaux car de nombreux lots complétement dingues sont à gagner.

Inscription sur place à partir de 17h30 auprès de Bibiana Bibita.

Productrix, songwriter, performer et DJ protéiforme, gærald est la mother of ceremony des soirées Hot Bodies of the Future et des chorales Hot Bodies.

Son premier EP « I – V », réalisé avec le musicien Apollo Noir (Yanis, Jeanne Added, Bagarre, Buvette, etc), fait le récit de ses expériences affectives, sexuelles et sensorielles dans les paysages nocturnes des scènes alternatives. Cinq vignettes personnelles et émouvantes entre techno sombre, pop DIY et post punk électronique pour défendre les utopies queer d’inclusivité et de communion.

En live, iel s’accompagne de samplers, de boîtes à rythmes et de synthétiseurs et projette en 4×3 un journal photographique. L’acceptation de soi et l’émancipation des entraves sociétales sont au centre de ce projet club hybride. Unique en son genre.

Aujourd’hui, on célèbre ce « I – V » avec des remixes par Panteros666, Cate Hortl, Calling Marian, Dat Politics & Katu.

Iel sort en 2023 un clip du remix de son morceau “Vif Argent / The Cage” par Katu réalisé par Roxanne Gaucherand (Ascendant Vierge, Maud Geffray, etc) et produit la maison belge Kokoro et prépare un nouvel EP pour 2024

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

