LBAT TECHNO ST SO Gare Saint Sauveur Lille, 8 décembre 2023, Lille.

LBAT TECHNO ST SO Vendredi 8 décembre, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Pour notre second rendez-vous dans ta gare St So, on reste sur les mêmes vibes Techno que notre première édition !

On te propose donc de nous rejoindre pour passer ton début de soirée sur la techno mélodique et mentale d’Hosti pour ensuite passer sur un registre plus dark et industriel avec DRÄ MÄ. S’en suivra notre incontournable Nuitsible !

//LINE UP

//HOSTI

Après avoir découvert l’univers de la MAO, Hosti se lance dans la production de musique techno. Elle sort son premier EP No return sur le label Enlace Records en janvier 2021 ainsi que les remix de La leçon de français et Bad du talentueux Loïc Henrio Aka LHNR.

Guidée par son envie de partage et d’évasion, Hosti navigue entre une techno mentale et une hardtechno puissante et cosmique. Elle évolue dans un univers dark et mélodique mêlant gros kicks, ambiance rave, acid et sonorités envoûtantes.

Hosti a déjà fait monter la température de la Base Arrière et du JoyClub a plusieurs reprises et plus récemment à la Relève, au Baron ou lors d’évènements tels que le Nexum ou encore la Pimp My Night.

Techno, mentale, hardtechno, dark, mélodique, acid, rave

facebook.com/Hosti.cn

instagram.com/hosti_official/

soundcloud.com/h_o_s_t_i

//DRA MA

Passionné par les textures froides, les impacts puissant et les grooves ultrasoniques, il insuffle le chaos dans ses sets et justifie indéniablement son titre de « Prince Of Hell ».

Au début de l’année 2023, il sort son premier EP autoproduit « Our Blood » et suscite l’attention du public. SNTS, Nico Moreno, DYEN, Cassie Raptor sont quelques-uns des premiers défenseurs de son travail, ayant manifesté leur soutien dès le début de ses premières sorties.

L’artiste a récemment commencé à se faire une place sur la scène musicale en donnant des concerts en Allemagne, aux Pays-Bas et en Hongrie, posant ainsi les bases d’une carrière internationale sans grande théâtralité.

Lethal et direct, ne vous laissez pas prendre par son pseudonyme : il n’y a pas de tolérance pour le drame.

facebook.com/dramaoff

instagram.com/dra_.ma/

soundcloud.com/dramaoff

//NUITSIBLE :

Petit prince de l’Indus, dj et producteur de renom qui distille sa techno comme un fou furieux à coup de gros kick gras et sombre!

Il a déjà joué lors de nos soirées, alors inutile de le présenter plus, vous savez qu’il sera très énervé !

instagram.com/nuitsible666/

soundcloud.com/nuitsible

//LBAT :

instagram.com/lbat_lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/359435813249284/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-08T19:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00