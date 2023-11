Kepler-129 x ST SO Gare Saint Sauveur Lille, 7 décembre 2023, Lille.

Kepler-129 x ST SO Jeudi 7 décembre, 20h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

On ne fait plus pousser grand-chose dans des ruines abandonnées. Enfin ça, c’est ce qu’ils disent. Parce que c’est pourtant dans les vieilles friches de la banlieue lilloise qu’est sorti de terre Kepler-129. Un collectif de musique électronique, illustré comme un cartoon de science-fiction, qui organise des événements dans des lieux oubliés de la ville, autour de la house, de la techno, du break, tout ce qu’il y a à côté, autour, devant, derrière, et qui a aussi son propre label, VISOLUX. Évidemment, c’est une joie pour eux de revenir dans un lieu qui a aussi poussé dans une ruine abandonnée, la Gare Saint-Sauveur.

Parmi les 3 individus qui seront là pour vous jouer les rythmes képlériens :

//Paul ER : Membre des collectifs lillois Kepler-129 et North Rave Connexion, il s’est spécialisé dans les raves underground où la légalité s’efface dans la nuit. Convaincu que la musique peut être à la fois pointue et accessible, le temps qu’il passe à rechercher des disques méconnus ou oubliés est récompensé sur les dancefloors. Sa principale motivation est de créer des expériences collectives, en se laissant guider par la mystérieuse alchimie entre la musique et le public.

//Dyswalter : Le producteur homegrown de Kepler-129 ne sort pas souvent ses machines préférées de son studio-garage de Lille-Sud. Il sera à la Gare en pilote de vaisseau pour un nouveau live entre acid, IDM, electro et bass music.

//sp93 : Connu sous le nom de @_pierresp, il a récemment rejoint les rangs de Kepler 129, apportant une perspective fraîche à l’équipe. Originaire de Lille, il a soigneusement cultivé sa passion en sillonnant les villes et les dancefloors, amassant une collection de disques au fil des années. Le résultat ? Une sélection musicale incisive, fusionnant des époques variées et arborant des influences techno/electro.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

