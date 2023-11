TEASING PARTY de l’expo « Travail à faire » Gare Saint Sauveur Lille, 1 décembre 2023, Lille.

TEASING PARTY de l’expo « Travail à faire » 1 et 2 décembre Gare Saint Sauveur Entrée libre

Retrouvez des DJ sets de Rrrrrose Azerty, Brice Dubat & Grizzly Cox !

Une exposition et bien plus…

Les jeux vidéo indépendants de la dernière décennie sont à l’honneur ! Autour de ces jeux, jouables, toute une réflexion sur la représentation du travail dans ces derniers. Après tout, »farmer » n’est-elle pas une tâche répétitive et lassante ? Une pénibilité dans le monde professionnel mais un plaisir d’atteindre notre but dans un jeu vidéo…

[exposition à la Maison Folie Moulins jusqu’au 14.01]

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/1CjxIEPJG »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T23:59:00+01:00

2023-12-02T00:00:00+01:00 – 2023-12-02T00:30:00+01:00