TOO MANY CARS
Jeudi 30 novembre, 19h00
Gare Saint Sauveur

Le label, né en 2018, est une évolution du duo Too Many Cars. Le but étant de sortir des vinyles avec un univers large entre house, italo, electro, acid, breakbeat… Distribué par le célèbre magasin Bordello A Parigi à Amsterdam, les deux premières sorties se sont soldées en quelques semaines. La 3e est un split EP entre les artistes italiens Franz Scala & Malkut et le néerlandais Betonkust. Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

