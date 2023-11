REVE #2 – Waterlow + Maddam Gare Saint Sauveur Lille, 29 novembre 2023, Lille.

REVE #2 – Waterlow + Maddam Mercredi 29 novembre, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée Libre

Tous les mois, Nuit Libre te propose une soirée techno pour sortir le soir où tu ne sais pas quoi faire

Au programme, des dj sets aux influences variées où des artistes de chez nous rencontrent des atmosphères d’ailleurs.

•• WATERLOW ••

♫ https://soundcloud.com/waterl0w

► Waterlow véhicule une émotion puissante à travers ses sets et ses productions. L’autoroute n’est pas pour lui, ce talentueux producteur a su combiner big kicks aux mélodies envoûtantes ; le tout lié aux lignes acides et aux atmosphères hard trance, psytrance ou encore tekno. Chaque son est un véritable voyage dans une autre galaxie ! Chaque set est une odyssée.

•• MADDAM ••

♫ https://shorturl.at/BIOY8

MaddaM est un DJ et producteur de Melodic Hardtechno. Il propose des sets dynamiques, mélodiques et rapides, mélant des synthétiseurs House à des Kicks Hardtechno.

Il cumule plus de 100,000 streams sur Soundcloud et plus de 50,000 sur Spotify. Plus récemment, il a sorti son premier EP de 3 tracks intitulé « Can’t Believe It »

Il produit ses propres Tracks en indépendant dont certaines ont été téléchargées par des artistes comme Dax J, Nina Bender ou Scale 9

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

2023-11-29T19:30:00+01:00 – 2023-11-29T23:30:00+01:00

