GONES + Leroy Rey Gare Saint Sauveur Lille, 25 novembre 2023, Lille.

Le nouveau collectif de DJs internationaux MELODIOUS MOSAIC fondé par Gones fait sa première édition Lilloise à St SO.

Avec des membres en France, Etats-Unis, Espagne, Suisse et au Pays-Bas, MELODIOUS MOSAIC regroupe des DJ’s avec de réelles compétences techniques et sans restriction de genre musical ou de format (vinyle ou digital).

La philosophie du collectif : Pas de compromis, jamais dans la tendance mais toujours dans la bonne direction.

Pour cette édition Gones et Leroy Rey représenteront MELODIOUS MOSAIC derrières les platines.

« From Jazz to House and everything between ».

// (Toulouse/FR)

Inspiré par la « Black Music », qu’il s’agisse de Soul, de Jazz, de Funk ou de World Music, Gones réunit son public autour de rythmes issus d’un répertoire varié, soignant aussi bien sa technique que sa sélection.

Avec plus de 30 ans de maîtrise DJ derrière lui, une chose reste certaine – sa passion pour la musique est aussi vibrante qu’elle l’était lorsqu’il s’est embarqué pour la première fois dans cette remarquable odyssée en 1988.

« Selon nous, Gones est un des meilleurs DJ’s hexagonaux des deux dernières décennies. Doué d’une technique irréprochable et surtout d’une collection de disque à toute épreuve, Gones est un des spécialistes de ce qui se fait de mieux en matière de Black Music: du Jazz à la House, de la Disco au Broken Beat. »

// (Utrecht/NL)

Issu d’un milieu débordant d’influences diverses, sa fascination précoce pour les disques et sa soif inextinguible de connaissances musicales serviront de base solide à sa carrière.

Il fait preuve d’une polyvalence inégalée, maîtrisant et mélangeant un éventail impressionnant de genres, faisant le lien entre les rythmes profonds de la House, les rythmes percutants du Hip Hop, l’énergie extatique du Disco et les mélodies émouvantes de la Soul.

Sa capacité à transcender n’importe quel style, ainsi qu’à les réunir de manière transparente, lui a valu la réputation de DJ virtuose.

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

