Oratorio pour Siki Gare Saint Sauveur Lille, 25 novembre 2023, Lille.

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

Histoire d’une rencontre entre deux mondes, deux formes d’expression artistique, deux cultures, deux langues pour un oratorio, rythmé et sensible, qui s’inspire de la figure emblématique de Battling Siki.

Premier boxeur africain à être champion du monde, il était originaire de Saint-Louis au Sénégal. Battling signifie « se battre » et « Sigg », en langue wolof, « garder la tête haute ».

Ce long poème musical, écrit par Gérald Dumont et Index Nuul Kukk, combine musique, rap et théâtre. Un oratorio pour rendre un vibrant hommage à un homme qui a marqué l’univers de la boxe dans les années 1920.

Une évocation de Battling Siki, originaire de St-Louis du Sénégal, premier champion du monde de boxe africain en 1924, et de son parcours chaotique dans le monde pugilistique des années coloniales.

Par son histoire et son traitement artistique, le spectacle aborde les thématiques de l’altruisme, de la lutte contre le racisme, de la diversité culturelle, du voyage et de l’ouverture au monde.

Le spectateur est plongé dans cette période où la négritude passait avant le fait d’être français, il revit l’histoire de ce boxeur de renommée internationale jusqu’à sa mort tragique à New-York, en 1925, à l’âge de 28 ans.

Artistes : Gérald Dumont, Index Nuul Kukk, Sophie Sow, Mborika SECK.

Organisé par le Théâtre K, soutenu par l’Institut Français et la Ville de Lille dans le cadre de leur convention de partenariat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:30:00+01:00 – 2023-11-25T19:30:00+01:00

Théâtre K – Institut Français